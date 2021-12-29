Bahçesaray Ak Parti ilçe teşkilatı çalışmalarını sürdürüyor
Van'ın Bahçesaray ilçesi Ak Parti ilçe teşkilatı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Esnaf, aile, köy ve hane demeden ziyaretlerini sürdüren Başkan Arvas ve Sabırlı, AK Parti’nin yapacakları hedefleri anlattılar. Hedefi büyük olanın, AK Parti’nin, dolayısıyla yükünün de ağır olduğunu belirten Başkan Sabırlı, “AK teşkilatımız, belediyemiz ile birlikte her kesimdeki vatandaşlarımıza daha güzel hizmet etmek, alandaki olumsuzlukları yerinde görüp daha hızlı çözüm üretmek ve halkımıza, ülkemiz üzerinde yapılmak istenen kirli senaryoları anlatmak için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Ziyaretimizde liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlarımıza ileterek, 2023 hedeflerine giden yolda durmak yok, yola devam diyoruz. İnşallah ilçemiz rekor bir destek sunacaktır. Ben bu kapsamda ilgi ve alakalarından dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.İHA
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