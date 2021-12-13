Ayhan Bilgen HDP’den istifa edeceğini açıkladı

Halkların Demokratik Partisi'nin eski Kars Belediye Eş başkanı ve eski milletvekili Ayhan Bilgen, Muharrem Sarıkaya'nın sunduğu Habertürk TV'deki katıldığı canlı yayında kısa zaman içerisinde HDP'den ayrılacağını açıkladı. Bilgen, buna gerekçe olarak HDP’nin 7 Haziran 2015’teki seçimlerden sonra “yapılan hatalarla yüzleşememesini” gösterdi.

‘VAHİM HATALAR!’

O seçime kadar tek başına iktidar olan AKP, seçimde TBMM’deki çoğunluğunu kaybetmiş ve hükümet kurmayı başaramayınca 1 Kasım 2015’te tekrar seçime gidilmişti. Aynı dönemde çözüm süreci de sonlanmış ve PKK’ye yönelik operasyon başlatılmıştı. Bu süreçte HDP’nin “vahim hatalar” yaptığını belirten Bilgen, “Suruç'taki patlama, Ankara’daki Gar saldırısı gibi 1 Kasım'a giden süreçte yaşananlar siyasetin tıkanmasının göstergeleridir” dedi. Bilgen devamında şunları söyledi:

“O çatışmalı ortamda siyasetin dilinin yeniden kurgulanması ve siyasetin tarzının yenilenmesi gerekiyordu. Kasım 2016'da milletvekilleri ve eş başkanlar tutuklandı. Belediye başkanlarının tutuklanmasıyla birlikte Türkiye artık çözüm sürecinde olmadığı anlaşılmıştı. “O noktaya gelişte hataların tek taraflı olmadığını düşünüyorum. Karşı tarafın hatalarını söylemek kolaydır ancak kendi eksiklerimizle ilgili yüzleşmeyi cesaretle yaparsak o zaman söylediklerimiz daha güven verici olur." (BBC News Türkçe)