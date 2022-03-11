Antalya diplomasi forumu bugün başlıyor! 16 devlet katılacak

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek foruma, 16 devlet ve hükümet başkanının katılımları bekleniyor.

SİYASET 11.03.2022, 09:42 11.03.2022, 09:52
Antalya diplomasi forumu bugün başlıyor! 16 devlet katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bu yılki teması; "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" olarak belirlendi.

Kurumsallaşması ve diplomasi alanında referans gösterilen bir diyalog platformu olması hedefiyle geçen yıl ilki düzenlenen ADF'de bu yıl da dünyanın dört bir yanından siyasetçi, önde gelen akademisyen, düşünür, kanaat önderi, diplomat ve iş insanları bir araya gelecek.

Dünya gündeminin sıcak başlıklarının vizyoner bir bakış açısıyla ele alınacağı Forum, Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüştü

Sorunlara çözüm önerileri getirilen, bölgenin ve dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikir ve eğilimlerin oluşmasına, gündemin ve söylemin şekillenmesine uygun bir platform sunan ADF'de bu yıl da devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası platformların liderleri yer alacak.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

ADF, kargaşa zamanlarında girişimci ve etkin diplomasinin önemli olduğunu vurgulayan bir diyalog platformu olarak alanında markalaşma, Dünya Ekonomi Forumu (WEF), Münih Güvenlik Konferansı (MSC), Doha Forumu gibi kayda değer tecrübe ve birikime sahip oluşumlar arasında yer alma iddiasını bu yıl da sürdürüyor.

Güçlü bir diplomasiye duyulan ihtiyaç vurgulanacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, dünyanın gözü ADF marjında Türkiye, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının katılımıyla üçlü formatta düzenlenen toplantıya çevrildi.

Bunun yanı sıra NATO ve AB'den de önemli katılımcılar Antalya'da olacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Genel Sekreteri Marija Buric, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ve BM Somali Özel Temsilcisi James Swan ADF'ye katılan isimler arasında.

Öte yandan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'nın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığının 3 üyesi de Antalya Diplomasi Forumu'nda olacak.

Avrupa'dan aralarında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn gibi birçok dışişleri bakanının katılacağı ADF'de, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks de yer alacak.

Bunun yanı sıra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki de katılımını teyit eden önemli isimler arasında.

Bir yanda anlaşmazlık, çatışma, savaş varken diğer yanda bu çatışmaların ve yol açtığı insani durumun bir an önce düzelmesine yönelik çözüm arayışlarının ele alındığı ADF, her koşulda diplomasiye şans tanımanın önemini ortaya koyacak. ADF'de bu yıl, gerilimleri çözmek ve iş birliğini teşvik etmek için güçlü bir diplomasiye duyulan ihtiyacın altı çizilecek.

Küresel ve tematik oturumlar düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımcılara hitabıyla başlayacak Forumda, paneller ve yuvarlak masa toplantıları, katılımcılar arasında ikili görüşmeler, yan etkinlikler ve Gençlik Forumu yer alacak.

ADF'de liderlerin katılacağı 3 oturumun yanı sıra bölgesel, küresel ve tematik konu başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

"Barışın bedeli veyahut savaşın maliyeti" başlıklı liderlerin katılımıyla düzenlenecek bir panelin de yer alacağı ADF'de, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, şu oturumlarda ele alınacak:

"Çalkantılı bir çağda liderlik ve diplomasi, Barış ve refaha uzanan bölgesel ve küresel yollar, Değişimi temsil etmek, Orta Doğu'da ortak bir zemin arayışı, Küresel sağlıkta hakkaniyet, Enerji güvenliğinde karmaşa, Afrika için bir kalkınma vizyonu, Asya-Pasifik'te iş birliği ve rekabet, Balkanlar'da uzlaşmacı diyalog, Dijital çağda kültürel mirasın korunması, Yapay zeka, metaverse ve diğer her şey, Afganistan: Yeni gerçekliklerle nasıl başa çıkılır?, İklim değişikliği ve enerjide dönüşüm, Savunma sanayinin geleceği, Demokratik yönetişim ve güvenlik, Hakikat ötesi çağda dezenformasyonla mücadele, Avrupa için stratejik özerklik ne demektir?

Avrupa'da güvenliği yeniden düşünmek, Gıda güvenliği ve tarımın dönüşümü, Etkin küresel yönetişim, Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için yeşil ekonomi, Adalet, reformlar ve daha güçlü kurumlar, Latin Amerika ve Karayipler'in dinamizmini canlandırmak, Pandemi sonrası Toparlanma, Geçim ve yerellik, Deniz yetki alanı anlaşmazlıklarının barışçıl çözümleri, Düzensiz göçü ele almak: Bütüncül bir yaklaşım, Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadele, Terörizmle mücadele: Eksik olan nedir?, Çoktaraflılığı canlandırmak: BM ve ötesi, Kadınlar insanlığı güçlendirir, Güney Kafkaslar için köprü." 

TRT Haber

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