2. Lig maçları canlı izle! 2. Lig maçları hangi kanalda saat kaçta?
TFF 2. Lig'de maç heyecanı sürüyor. 4. haftanın maçlarının oynandığı ligde 4 maç canlı olarak yayınlanacak. 2. Lig'de ilk canlı maç saat 13:00'da TRT Kurdi'de Adıyaman FK ile Hekimoğlu Trabzon maçı olacak.
TFF 2. Lig'de maç heyecanı sürüyor. 4. haftanın maçlarının oynandığı ligde 4 maç canlı olarak yayınlanacak. 2. Lig'de ilk canlı maç saat 13:00'da TRT Kurdi'de Adıyaman FK ile Hekimoğlu Trabzon maçı olacak. Saat 16:00da Uşakspor ile Bucaspor'un maçını Ege Tv, saat 18:00'da Sakaryaspor ile Bodrumspor'un maçını Tv264, saat 19:00'da ise Eskişehir ile Pazarspor'un maçını Es Tv verecek. Maçlar televizyondan ve internetten ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.
Pazar
13.00 Adıyaman FK-Hekimoğlu TRT Kürdi
18.00 Sakaryaspor-Bodrumspor TV264
19.00 Eskişehirspor-Pazarspor ES TV
Son yaz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Son yaz dizisinin konusu ne? Son yaz dizisinin oyuncuları kim? Son Yaz Dizisinin yeni bölüm Fragmanı
25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 25 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Hekimoğlu Trabzon
|4
|10
|2. Sivas Belediyespor
|3
|9
|3. Bodrumspor
|3
|9
|4. Ankaraspor
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Çorum FK
|4
|6
|9. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Turgutluspor
|4
|1
|16. Diyarbekirspor
|3
|1
|17. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|18. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|19. Adıyaman FK
|4
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Adana Demirspor
|7
|9
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Malatyaspor
|7
|6
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Erzurumspor
|7
|15
|3. Ankaragücü
|6
|12
|4. Eyüpspor
|6
|12
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Gençlerbirliği
|7
|8
|10. Boluspor
|6
|7
|11. Samsunspor
|5
|7
|12. Altınordu
|7
|7
|13. Menemenspor
|6
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Balıkesirspor
|5
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Bursaspor
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Tottenham
|5
|9
|11. Watford
|6
|7
|12. Leicester City
|6
|7
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0