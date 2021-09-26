2. Lig maçları canlı izle! 2. Lig maçları hangi kanalda saat kaçta?

TFF 2. Lig'de maç heyecanı sürüyor. 4. haftanın maçlarının oynandığı ligde 4 maç canlı olarak yayınlanacak. 2. Lig'de ilk canlı maç saat 13:00'da TRT Kurdi'de Adıyaman FK ile Hekimoğlu Trabzon maçı olacak. Saat 16:00da Uşakspor ile Bucaspor'un maçını Ege Tv, saat 18:00'da Sakaryaspor ile Bodrumspor'un maçını Tv264, saat 19:00'da ise Eskişehir ile Pazarspor'un maçını Es Tv verecek. Maçlar televizyondan ve internetten ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

Pazar

13.00 Adıyaman FK-Hekimoğlu TRT Kürdi

16.00 Uşakspor-Bucaspor EGE TV

18.00 Sakaryaspor-Bodrumspor TV264

19.00 Eskişehirspor-Pazarspor ES TV