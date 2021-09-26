2. Lig maçları canlı izle! 2. Lig maçları hangi kanalda saat kaçta?

TFF 2. Lig'de maç heyecanı sürüyor. 4. haftanın maçlarının oynandığı ligde 4 maç canlı olarak yayınlanacak. 2. Lig'de ilk canlı maç saat 13:00'da TRT Kurdi'de Adıyaman FK ile Hekimoğlu Trabzon maçı olacak.

SİYASET 26.09.2021, 13:15
2. Lig maçları canlı izle! 2. Lig maçları hangi kanalda saat kaçta?

TFF 2. Lig'de maç heyecanı sürüyor. 4. haftanın maçlarının oynandığı ligde 4 maç canlı olarak yayınlanacak. 2. Lig'de ilk canlı maç saat 13:00'da TRT Kurdi'de Adıyaman FK ile Hekimoğlu Trabzon maçı olacak. Saat 16:00da Uşakspor ile Bucaspor'un maçını Ege Tv, saat 18:00'da Sakaryaspor ile Bodrumspor'un maçını Tv264, saat 19:00'da ise Eskişehir ile Pazarspor'un maçını Es Tv verecek. Maçlar televizyondan ve internetten ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

Pazar
13.00 Adıyaman FK-Hekimoğlu TRT Kürdi

16.00 Uşakspor-Bucaspor EGE TV
18.00 Sakaryaspor-Bodrumspor TV264
19.00 Eskişehirspor-Pazarspor ES TV

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Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Hekimoğlu Trabzon 4 10
2. Sivas Belediyespor 3 9
3. Bodrumspor 3 9
4. Ankaraspor 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Çorum FK 4 6
9. Etimesgut Belediyespor 3 6
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Turgutluspor 4 1
16. Diyarbekirspor 3 1
17. Ergene Velimeşespor 3 1
18. Kahramanmaraşspor 3 0
19. Adıyaman FK 4 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 7 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0