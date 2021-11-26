Sabahların Sultanı programı Duygu ve Barış

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı konukları kimler? Hangi imkansız aşklar kavuşacak? Hangi şarkılar söylenecek? programa katılan kavuşamayan sevenler kavuşacak mı?

Duygu ve Barış

Ailelerinin evlenmelerini istemediği Duygu Ve Barış çaresiz kaldı.

Seda Sayan programına katılan genç çift evlenecek mi şimdi herkes bunu merak ediyor.



