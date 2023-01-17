Vanspor’u 3. Lig’den 2. Lig’e çıkaran ve 1. Lig yolunda önemli bir Play-Off oynatan eski başkan Servet Yenitürk, Vanspor’un ilerleyen günlerde ciddi borçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Kulübün SGK ve vergi borçlarının ödenmediğini, bundan dolayı da yapılandırılmanın bozulduğunu dile getiren Yenitürk, borcun her geçen gün artarak Vanspor’u zarara soktuğunu söyledi.

Kentteki bir otelde yerel basın mensuplarıyla buluşan Yenitürk, mevcut Başkan Feyat Kıyak’ın iddialarına cevap verdi. Kıyak’ın kendisine iftira attığını ve olumsuz algı yaratmaya çalıştığını söyleyen Yenitürk, belgelerle konuştu. Kıyak’a 3 ayrı dava açtığını belirten Yenitürk, “Benim kadar hiç biri fedakarlıkta bulunmamış, bedel ödememiştir. Benim alacağımı ödemeye onun gücü yetmez” dedi.