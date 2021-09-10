Yerli aşı TURKOVAC için beklenen müjde geldi! Bakan Koca açıkladı

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla büyük merak uyandıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonların merakla beklediği konuşmayı yaptı ve yerli aşı ile ilgili müjdeyi verdi. Yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edecek düzeye geldiğini duyuran Bakan Koca, onay gelmesi halinde TURKOVAC'ın seri üretiminin Ekim'de başlayacağını aktardı.

Bakan Koca'dan TURKOVAC Müjdesi

Bugün saat 18.00'da önemli bir açıklamaya yapacağını söyleyen ve herkesi heyecanlandıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan beklenen açıklama geldi. Yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini duyuran Bakan Koca, 'Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.' dedi.

'Hepimiz Tam Aşılı Olmalıyız'

Açıklamasında bir kez daha önemle aşı vurgusu yapan Bakan Koca, bir kısım aşı olurken diğer kısmın aşısını ertelemesi durumunda aradaki zamanın ortak başarıyı azaltacağını söyledi ve 'Bu sebeple bir an önce hepimiz tam aşılı olmalıyız. 100 milyon dozun önümüze koyduğu hedef de budur' dedi. Aşı çalışmalarının 3 Ocak'ta başladığını bir kez daha hatırlatırken bugün 100 milyona ulaşan aşı seferberliğinin tam başarıya ulaşmasının güç birliği istediğini belirtti ve 'Aşılarımızı olmakla kalmamalıyız, birbirimize aşıyı hatırlatmalıyız.' ifadelerine yer verdi.

Delta Varyantı Açıklaması

Varyantlara da değinen Sağlık Bakanı, vatandaşların özellikle varyantlar noktasında tedirgin olmaması gerektiğini belirtti ve 'Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin bir farklılığı yok. Yani varyantlara karşı da bizim aşı olmamız gerekiyor, mesafe noktasında hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Bizim açımızdan, bilimsel açıdan özellikle varyantların varlığı, nasıl tedbir alınması gerektiği önemli. Toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Toplum ağırlıklı olarak Delta varyantını taşıyor. Mu varyantıyla ilgili olarak 2 vaka da ayaktan takip edilen ciddi bir sorunu olmayan yakından takip ettiğimiz vaka.' ifadelerine yer verdi.