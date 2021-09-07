Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? Yerli aşının yan etkisi var mı? Yan etkileri nelerdir?

Yerli aşı yan etkileri gönüllü olma şartları nelerdir? Yerli aşı olduktan sonra verdiği yan etkiler nelerdir? Kaç yaş üstü gönüllü olabilir? işte detaylar...

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 98 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Toplumda çift doz aşı olanların oranı ise yüzde 62.23 olarak ifade ediliyor. Salgınla mücadelede toplumların kendi aşılarını üretmeleri ise son derece önemli. Türkiye’de Turkovac aşının faz 3 çalışmaları sürüyor. Aşı gönüllüsü olmak isteyenler nereden başvuru yapacaklarını ve gönüllülerin bir yan etki yaşayıp yaşamadıklarını araştırıyor.

Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? Yerli aşı yan etkisi var mı?

Yerli aşı gönüllüsü başvuruları E Nabız üzerinden kabul ediliyor. Vatandaşlar e nabız sistemine kendi TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan "Aşı çalışması için gönüllü ol" kısmına tıklayarak yerli aşı gönüllüsü olabiliyor.

Uzmanlar, yerli aşıyla ilgili şimdiye adar ciddi bir yan etki tespit edilmediğini ifade ediyor. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, sürecin güzel bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Toker, “TURKOVAC aşılamasına faz-3 çalışması şeklinde devam ediyoruz. Türkiye’de birçok merkezde de eş zamanlı olarak başladı. Şu ana kadar 650 başvurumuz mevcut. E-nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi başvuru yapılabiliyor. Biz bu kişilere tek tek dönüş yapıyoruz. Kişilerin bu süreçte covid geçirip geçirmediği ya da başka bir aşıyla normal aşı takviminde aşılanıp aşılanmadığı sorgulanıyor. Akabinde herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı, aşı için bir engeli olup olmadığı planlanıp, randevu vererek hastanemize çağırıyoruz. Şuana kadar 36 gönüllümüzü TURKOVAC aşısı ile aşıladık ve herhangi bir yan etki görmedik. Süreç gayet güzel bir şekilde devam etti ve gönüllülerimiz gelmeye devam ediyor” diye konuştu.