Van, vaka sayılarını eritiyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta periyodik olarak paylaşılan haftalık vaka yoğunluğu haritası ile tüm kentlerin vaka sayısını duyurdu. Vaka haritasına göre vaka yoğunluğu en çok artan illerin başında Kırklareli olurken, vaka sayısının en düşük olduğu il ise 105,02 ile Van oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. ”Dedi.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Vaka yoğunluğunun en fazla olan il olan Kırşehir’de 100 bin kişi de görülen vaka sayısı 1476,06 olurken, vaka yoğunluğunun en az olduğu il ise 55,62 ile Şırnak olurken Van’da da vaka oranı bu hafta 58,46 olurken geçen haftaya oranla haftaya oranla ciddi bir düşüş yaşandı. 100 bin kişide en çok vaka görülen illerin başında Kırklareli gelirken, 19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre; Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul.

VAN’DA VAKA SAYISI GEÇEN HAFTAYA ORANLA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Türkiye’de omicron ve soğuk havaların etkisiyle vaka sayılarında ciddi oranda yükselme yaşanmıştı. Van’da vaka oranı yüz binde 58,62 olurken Şırnak’ın ardından vaka oranı en az olan ikinci el oldu.

ŞEHRİVAN GAZETESİ