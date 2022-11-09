Van milletvekilleri: “Kentin sağlık altyapısını yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz”

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

SAĞLIK 09.11.2022, 17:15 09.11.2022, 17:17
Van milletvekilleri: “Kentin sağlık altyapısını yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz”

Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve genel müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda Van’da devam eden sağlık yatırımları ve projeler istişare edildi. Doktor atamaları ve erken teşhis amacıyla ihtiyaç duyulan cihazların ivedilikle temini konusunda destek talebinde bulunan Van milletvekilleri, toplantı sonrası ortak açıklama yaptı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sadece Van’a değil çevre illere de hizmet verdiğini ifade eden milletvekilleri, “Bölge hastanesi olması nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon nüfusa hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kalite standartlarını yükseltmek ve toplumsal memnuniyeti arttırmak amacıyla aynı kampüs alanı içinde fizik tedavi, onkoloji ve yüksek güvenlikli psikiyatri hastanelerinin yapılmasını talep ettik. Bu sayede yatak kapasitesi iki bini aşacak, dolayısıyla şehir hastanesi standartlarını yakalamış olacağız.

Konu ile ilgili bakanımız yaklaşık 800-1000 yatak kapasiteli bir proje planlanarak çalışılması talimatını verdi. Proje çalışmaları devam eden 150 yatak kapasiteli Tuşba Devlet Hastanesinin yer tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, yer tespit çalışmaları tamamlanmış Muradiye Devlet Hastanesi (150 yatak) projesinin ihale edilmesi, Büyükşehir Kanunu ile birlikte belde statüsünden mahalleye dönüştürülen Bostaniçi’ne yeni bir hastane yapılması, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi alanı içinde ek bina yapılması, Çakırbey Sağlık Ocağının programa alınması, il sınırları içinde vakaya ulaşımı kolaylaştıracak şekilde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirtilen 11 noktaya acil sağlık istasyonlarının yapılması, Aşağı Norşin Sağlıklı Hayat Merkezi projesine ödenek tahsis edilmesi, Gürpınar Belediyesi tarafından ihalesi yapılmış diyaliz merkezi projesinin onaylanması, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak faaliyet yürüten Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine eğitim kadrolarının tahsis edilmesi, Van genelinde ihtiyaç duyulan branşlarda hekim atamalarının yapılması, erken teşhis ve tedavi amaçlı hastanelerde eksik olan ünite ve cihazların tamamlanması konularında bakanımız ve ekibi ile şehrimiz adına verimli bir toplantı yaptık. Bakanımızın desteği ile inşallah Van’ın sağlık altyapısını yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz” dediler.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti döneminde geçmişten günümüze sağlık politikaları incelendiğinde, her geçen gün hizmet çıtasının yükseldiğini belirterek, “Merkezinde sağlıklı insanın olduğu yatırımlarla tüm ilçelerimizde yeni hastaneler ve sağlık tesisleri inşa edildi. Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha erişilebilir, kaliteli ve verimli olması amacıyla sağlık teşkilatımız ile birlikte çabamız ve çalışmalarız devam ediyor.

2018 yılından günümüze kadar Van’da yaptığımız çalışmaların bir kısmını belgesel şeklinde kamuoyu ve hemşehrilerimiz ile paylaştık, bizi daha da motive eden güzel dönüşler aldık. 2023 yılı arifesinde Türkiye siyasi tarihinin altın dönemine şahitlik ettiğimiz bu sürecin akamete uğramaması için önümüzdeki yüzyılı inşallah yine, yeniden ve daha güçlü bir şekilde inşa edecek, Van’ı daha da büyütmeye devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.İHA

Yorumlar (0)
7
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10