Van'da sağlık ekipleri fabrikaları tek tek gezerek aşı yapıyor
Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikaları tek tek gezerek çalışanları aşılıyor.
OSB’de faaliyet gösteren bir tekstil firmasının Genel Müdürü Ayhan Aslan da, hizmeti çok güzel bulduğunu belirterek, “Biz bundan çok memnunuz. Daha önce bunun zorluğunu yaşayacağımızı düşünüyordum ama buna müsaade etmediler. İl ve ilçe sağlık müdürlüğümüz gelip yerinde aşılama yaptılar ve bizim işimizin aksamamasına vesile oldular. Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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