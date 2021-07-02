Van'da sağlık ekipleri fabrikaları tek tek gezerek aşı yapıyor

Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikaları tek tek gezerek çalışanları aşılıyor.

SAĞLIK 02.07.2021, 10:43
Van'da sağlık ekipleri fabrikaları tek tek gezerek aşı yapıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Eyüp Kalkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu önderliğinde ilçede gezici aşılama uygulaması başlattıklarını ifade ederek, “Organize sanayi bölgesinde bundan önce zaten bin 300 aşı yapmıştık. Şimdi ise fabrikaların çalışmalarını engellememek için gelip yerinde aşılama uygulaması yapmaktayız. Tüm vatandaşlarımızı aşı yapmaya davet ediyoruz. İnşallah bu salgını hep beraber yeneceğiz. Bütün tekstiller bitene kadar aşı uygulaması devam edecektir” dedi.

OSB’de faaliyet gösteren bir tekstil firmasının Genel Müdürü Ayhan Aslan da, hizmeti çok güzel bulduğunu belirterek, “Biz bundan çok memnunuz. Daha önce bunun zorluğunu yaşayacağımızı düşünüyordum ama buna müsaade etmediler. İl ve ilçe sağlık müdürlüğümüz gelip yerinde aşılama yaptılar ve bizim işimizin aksamamasına vesile oldular. Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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