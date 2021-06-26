Vali Bilmez'den Korkutan Açıklama: Van'da Vakalar Arttı!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde düzenlenen bir açılış programına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs vaka durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Van’ın korona virüs salgının başladığı günden bu yana Türkiye’nin en iyi iller arasında olduğunu söyleyen Vali Bilmez, haftalık açıklanan korona virüs tablosunda ise Van’da vakaların attığına dikkat çekti. Vali Bilmez, “Şu an yüz binde 60 oranında ortalama vakamız var. Bunun da tek çaresi aşı olmak. Aşı oranımız istediğimiz düzeyde değil. Çarşıda, parklarda ve köylerde gezgin aşı ekiplerimiz var. Çevremizde aşı olmamış herkese aşı olmaları için davet edelim. Aşıda herhangi bir sınırlamamız yok. Gezgin aşı ekiplerimizde randevu zorunluluğu olmadığı için kimliği ile giden herkes aşı olabilir” dedi.

“Pandemi süresince örnek bir il olarak davranış sergiledik”

Korona virüs salgınına karşı insanların mutlaka aşı olması gerektiğini belirten Vali Bilmez, “Esnafımız çok zor bir süreçten geçti. Bir daha içeri kapanmamak, hastanelerimizi doldurmamak için aşı olmalıyız. Bu açılış sayesinde tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Pandemi süresince örnek bir il olarak davranış sergiledik. İnşallah halkımızda bundan sonra taziye ve düğünlere azami dikkat eder. Aşımızı yapalım ve hayatımız bir an önce normale döner inşallah. Bu açılışında ilimize ve halkımıza hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.