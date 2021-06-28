Turkovac aşısı yan etkisi var mı? İsteyen Turkovac aşısı olabilir mi?
Turkovac aşısı kime yapılacak? Koronavirüs salgınında toplumun büyük bölümünün aşılanması son derece önemli. Ülkemizde 50 milyon doza neredeyse yaklaşıldı.
Geride bıraktığımız haftada Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşının faz 3 çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının ismini ‘Turkovac’ olarak açıkladı. Peki, kim yerli aşı olacak?
Yerli aşı ne zaman kullanılacak?
Aşı gönüllüsü olanlar uygulamanın ardından herhangi bir yan etki yaşamadıklarını ifade ediyor. Yan etkilere ilişkin detaylı bilgi faz 3 çalışmaları tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Vatandaşlar yerli aşının kimlere uygulanacağını da merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı bir açıklamada arzu edenlerin üçüncü doz olarak yerli aşıyı tercih edebileceklerini belirtmişti.yeniakit
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