Sağlık çalışanlarının beklediği teşvik ödemeleri bugün açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil. Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak. Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak. Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin; hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın (bugün) öğrenebilecek"

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer"

Bakan Koca, önceki gün yaptığı açıklamada şu fadeleri kullanmıştı:

"Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer. Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak.

"Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak"

Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var.

Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak.

Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir."