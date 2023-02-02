Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A salgını uyarısı

Halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyonla ilgili kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla yeni bir duyuru yayınlandı. Hastaların, antibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiği bildirildi.

SAĞLIK 02.02.2023, 11:36
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A salgını uyarısı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgilendirmede; Strep-A'nın nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavisi ve hangi durumların acil olduğuna ilişkin tüm detaylara yer verildi.

Strep A nedir
A grubu beta-hemolitik streptokoklar nadiren ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilir. Hayatı tehdit eden ciddi A Grubu Beta hemolitik enfeksiyonları bakterinin kan, kas veya akciğer dokusuna girmesiyle ortaya çıkar. Geçirilmiş viral enfeksiyonlar ciddi hayatı tehdit edici streptokok enfeksiyonlara yatkınlığı artırır.

2022 yılı itibarıyla bazı ülkelerde daha belirgin olmak üzere, ciddi hayatı tehdit edici vaka sayılarında belirgin artış bildirilmiştir. Özellikle eylül ayından itibaren İngiltere, İrlanda, Fransa, Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden de vaka bildirimleri olmuştur. Dünya genelinde ise Avusturalya, Yeni Zelanda’dan da artmış vaka bildirimleri bulunmaktadır. Özellikle İngiltere ve Hollanda’dan ölümle sonuçlanan vakalar da bildirilmiştir. Ülkemizden de az sayıda vaka bildirimi yapılmıştır.

Strep A nasıl bulaşır
Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmak ile veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra, ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. Derideki enfekte yaralara doğrudan temasla da bulaşır. Hasta olan kişiler antibiyotik tedavisinin 24 saatinden sonra artık bulaştırıcı değildir.

Belirtiler
-Ani başlayan ateş,

-Ani başlayan boğaz ağrısı,

-Boyun lenf bezlerinde büyüme ve ağrı,

-Baş ağrısı, halsizlik,

-Bazı vakalarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma,

-Vücutta yaygın döküntü, kızarıklık da görülebilir.

*Burun akıntısı, öksürük, soğuk algınlığı bulguları olan kişilerde A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonu olma olasılığı çok daha düşüktür.

Boğaz enfeksiyonunun tedavisi
A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisine enfeksiyon ilerlemeden, erken dönemde başlamak ciddi hayatı tehdit edici A geubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonunun gelişimi önlemede çok önemlidir. Hekim tarafından önerilen antibiyotik tedavisi (ağızdan şurup/hap veya kas içi enjeksiyon) ile tam iyileşme sağlanır ve olası kötü sonuçlar önlenir. Önemli olan hekiminizin size önerdiği şekilde ve sürede doğru olarak tedaviyi uygulamanızdır. A grubu beta-hemolitik streptokok boğaz enfeksiyonu olan kişilerin antibiyotik tedavisinin 24. saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerekir.

Hangi durumlar acildir
Ciddi hayatı tehdit edici A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının gelişimini önlemek veya kontrol altına almak için; Aşağıdaki durumlarda aile hekiminize veya hastaneye başvurunuz:

Çocuğunuzun;

-Ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı varsa ancak, hapşırık öksürük ve burun akıntısı (bunlar viral enfeksiyon düşündürür) gibi şikayetleri bulunmuyorsa,

-Ağrı kesici ve ateş düşürücü vermenize rağmen ateşini düşüremiyorsanız ve kötüye gidiyorsa,

-Normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa,

-Vücudunda yayılan kızarıklık, döküntüler oluşuyorsa,

-Bebeğiniz 3 ayın altında ve 38 C ve üzerinde ateşi varsa veya 3 aydan büyük ve 39 C veya daha yüksek ateşi olduysa.

-Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında 112 Acil hattı arayın veya Acil Servise başvurunuz

Çocuğunuz;

-Nefes almakta zorlanıyorsa, (hırıltılı soluyor olabilir veya nefes alırken karnının kaburgalarının altından içeriye doğru çöktüğünü fark edebilirsiniz)

-Nefes almasında duraklamalar olursa,

-Vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa,

-Cildi, dili veya dudakları morarırsa,

-Derisi solgun veya soğuk ve nemli hissediliyorsa,

-Nöbet geçirirse (kasılmalar, bayılma),

-Uyanmıyor ya da uyanık kalamıyorsa.A

Ensonhaber

Yorumlar (1)
MEHMET SELİM SEVEN 2 saat önce
Abeslang Çubuğu ile palyatif bir gözlem ile geçiştirilecek bir hastalık olmadığı aşikar.Umumi tetkik ve ampirik gözlemler gerektiren bir enfeksiyon.
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