Sağlık Bakanlığı açıkladı o yasak kalktı!

26 Nisan'da Bilim Kurulu son koronavirüs toplantısını yaptı.

Bu toplantıdan, vaka sayılarının binin altına düşmesinden sonra toplu ulaşımda maske zorunluluğunun kaldırılacağı kararı çıktı.

Son günlerde vaka sayıları da beklendiği gibi bu sayının altına inince karar uygulamaya alındı.

"Toplu taşıma araçlarında maskeleri çıkarabiliriz"

Kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Maske zorunluluğunun kaldırılmasında tek istisna olarak hastanelerin kaldığını belirten Koca, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.

Bu açıklamanın ardından toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Vakaların düşmesiyle birlikte çoğu kişinin zaten maske takmadığını belirten vatandaşlar, zorunluluğun tamamen kalkmasından memnun olduklarını dile getirdiler.

"İsteyen taksın"

Toplu taşımada maske takılmasının kalkmasının doğru olduğunu söyleyen Latif Mavzer "Uygulamayı doğru buluyorum. Zaten birçok kişi uymuyordu. Biz de takan insanlar olduğu için onlara saygısızlık olmasın diye takmaya devam ediyorduk. Birileri çıkıp bağırmasın diye takıyorduk. Şu anda takmayı bıraktık. Yasak olmadığı için daha rahat yolculuk yapacağız. İsteyen maske takabilir. En azından sen niye maske takmıyorsun diye kavga çıkmayacak. Bunun niçin çok doğru bir karar oldu." dedi.

"Toplu taşımada maske kalkmasına kızıyorum"

Maske takılmasından yana olan Münire Belkuş ise "Hastalıklar daha bitmedi. Çoluk çocuk dışarıda. Herkes hastalık bitmiş gibi düşünüyor. Aslında böyle olmaması lazım. İnsanlar yine de tedbir alması lazım. Ben maske takmaya devam ediyorum. Toplu taşımada maske kalkmasına kızıyorum. Kimsenin ağzında maske yok. Öksürüyorlar tıksırıyorlar çoluk çocuk var. İnsanların hayatı ile oynuyorlar." diye konuştu.

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