Sağlık Bakanı Koca'dan Van Depremi Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu.
WanHaber - Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu. Can kaybının bulunmadığını ifade eden Koca, "Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." paylaşımında bulundu.
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