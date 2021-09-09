Korona olan bebekten acı haber!

Salgın 4 aylık bebeği hayattan kopardı! Fiji de koronavirüse yakalanan 4 aylık bebek hayatını kaybetti!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor!

Sağlık Bakanı James Fong'un yaptığı açıklamada salgından dlayı 3 kişi hayatını kaybettiği ve içlerinde 4 aylık bebek olduğunu açıkladı.

Öksürüğü vardı ve asi davranıyordu!

Bebeğin solunum sıkıntısı nedeniyle başkent suva'daki hastaneye getirildiği gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Koloni Savaş Anıtı hastanesine transfer edildi. bakan Fong, bebeğin annesinden öğrendiğine göre bebeğin hastaneye gelmeden 2 gün önce öksürüğü olduğunu ve hırçın davrandığını kaydetti.

Bakan Fong, ''Başvurusundan önceki gün de ateşi çıkmış. Hastaneye kabul sırasındaki protokole göre yapılan kovid-19 testi pozitif çıkmış ve malesef hastaneye yatırıldıktan 5 gün sonra öldü