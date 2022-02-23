Kanser teşhisi konulan emekliye 18 ay maaş!
Emekli olan kanser hastalarına müjdeli haber geldi. Kanser teşhisi konulan emekliye 18 ay maaş verilecek.
Emekli olanlara müjdeli haber. Erken emeklilik için imkan sağlanan hastalıklar içerisinde şeker hastalığı da yer alıyor. Şeker hastalarının bu imkandan yararlanması için, çalışma gücünden yüzde 60 oranlarında kayba yol açılmış olması lazım. Tabii bu kaybın sevk edilen hastanenin raporuyla belirlenmesi ve bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da onaylanması şartı aranıyor.
Bunun yanında en az 10 yıl, yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor.
VÜCUDUNDA EN AZ 3 ORGANIN BOZULMASI LAZIM
SGK Maluliyet Tespiti İşletmeleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği söyleniyor. Bu yönetmeliğin eklerinde hangi hastalıkların malulen emeklilik için geçerli olacağı da sıralanıyor.
KANSER HASTASINA 18 AY MAAŞ
Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklardan 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor.
Süre sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp yüzde 60 ve yukarı ise malullük aylığı devam ediyor.
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