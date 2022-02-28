İllere göre vaka sayıları açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Haftalık vaka haritasının ardından vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il de belirlendi.

Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin, 12-18 Şubat tarihleri arasında vakaların en çok yükselişe geçtiği iller oldu.