Haftalık vaka haritası açıklandı: Van'da Covid-19 vaka oranı artıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, 15-21 Ocak vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt oldu. En düşük vaka sayısının görüldüğü 5 il ise; Van, Şanlıurfa, Adıyaman, Hakkari, Şırnak oldu. Geçtiğimiz hafta, 16,44 oranı ile Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Van, 15-21 Ocak arasında 29,67 oranına yükseldi.