Fahrettin Koca'dan sağlıkçılara özlük hakları müjdesi

Türkiye'de sağlıkçıların uzun süredir beklediği özlük haklarındaki düzenlemede sona yaklaşıldı...

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, düzenlemenin Meclis'te olduğunu belirtti.

"Bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel"

Düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel." ifadelerini kullandı.

Sağlıkçıların ek ödemeleri artırılacak

Mali ve özlük haklardaki iyileştirmelerin yasalaştırılması planlanıyor.

Bu çerçevede, doktorların ve diğer sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınacak. Bütçeden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılacak.

Maaş artışı emekli doktorların emekli aylıklarına da yansıtılacak

Döner sermaye sistemi, tüm hastanelerde etkinleştirilecek ve döner sermayeden alınan ek ödemeler artırılacak. Maaş artışı emekli aylıklarına yansıtılacak. Aile hekimlerinin temel ücretleri de yükseltilecek.

Hasta randevuları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, hasta randevularına ilişkin söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Koca, "Bu süreçlerin, çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın. Hekim arkadaşlarımızın motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz." diye konuştu.

Maymun çiçeği: Lüzumsuz gündem yapmayın

Dünya kamuoyunda olduğu gibi Türkiye'de de gündemi meşgul eden maymun çiçeği virüsüne de değinen Bakan Koca, "Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu, artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim.

"Bizde görülmedi"

Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor." dedi.

Aşı üretimi devam ediyor

Bir soru üzerine, Turkovac aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde yeterince bu aşıdan bulunduğunu ifade eden Koca, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz, BioNTech için, Turkovac için, Sinovac için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte, kasım, aralıkta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı, salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var." ifadelerini kullandı.

Hıfzısıhha merkezi

AA'nın haberine göre hıfzısıhha ile ilgili bir soruya ise Koca, "İnşaat devam ediyor. 2023'te açılmak üzere her türlü aşının hem mRNA'nın hem adeno hem inaktif aşıların Ar-Ge'sinin ve üretiminin yapıldığı en büyük biyoteknoloji ve aşı birimi olacak, merkezi olacak. 50 bin metrekare kapalı alanda şu anda yapılıyor hızla." yanıtını verdi.

Ensonhaber