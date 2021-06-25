Doktorun uyarısı sağlığına erken kavuşturdu

Konya’da yaşayan Asuman Erkan isimli vatandaş, şahdamarında iki taraflı glomus tümörü olması nedeniyle Lokman Hekim Van Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan iki taraflı ameliyat sonucu hasta sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, yaklaşık bir yıl önce Asuman Erkan isimli hastanın ablasını ameliyat ettiğini ifade ederek, “Bir yıl önce Asuman hanımın ablası Aslı Erkan, şahdamarında tek taraflı tümör olduğu şikayetiyle bize geldi. Burada yaptığımız tetkiklerle iki taraflı tümör olduğunu gördük. Bir tarafını ameliyat ettikten 3 ay sonra diğer tarafını da ameliyat ettik.

Onun tümörü 5 santimetreye yakındı. Ben Aslı hanımı ameliyat ettikten sonra, “İki taraflı tümörünüz var, ailenin diğer fertlerinde de olabilir. Dikkat edin. En azından bir ultrasonla kontrol edilsin” diye uyarmıştım. Asuman hanım da bu uyarıya rağmen bir yıl sonra ultrason yaptırmış. İki taraflı tümör görülmüş ama erken yakalanmış. Bir taraf 2 santim, bir tarafı 1 santim. Önceden tecrübeleri olduğu için bize ulaşmaları da kolay oldu. 4 gün önce tetkiklerini yaptık. Geldiği gün bir tarafı, bir gün sonra da diğer tarafı ameliyat ederek hastamızı sağlığına kavuşturduk. Dünyada aynı anda iki taraftan tümör çıkarılan başka bir hasta duymadım. Literatürde görmedim. Bunlarda ses vokal kort paralizi riski olduğu için iki taraflı vokal kort paralizi çok sıkıntılı bir durum. O yüzden emin olmadan ikinci tarafa müdahale etmiyoruz. Bir gün arayla müdahale ettik ama vokal kortların ikisinde de etkilenme yoktu. Hiçbir sıkıntı yaşamadan hastamızı taburcu ediyoruz” dedi.



Trabzon’dan gelen glomus tümörü hastasının da daha önce gittiği hastanelerde korkutulduğunu aktaran Dr. Başel, “Hastamıza gittiği hastanelerde felç olursun, masada kalırsın diye bahsedilince hastamız korkmuş. Sosyal medyadan bana ulaştılar. Ben filmlerini istedim. Daha sonra görüştük. ‘Bundan çok daha kötü tümörleri çıkardık. Endişe etmeyin, gelin’ dedik. Tabii Van olunca başta biraz tereddüt ettiler. İstanbul, Ankara’da yok mu? dediler. Ben de var dedim ama bizim kadar bu ameliyatı yapan yok dedim. Bir hekimin meslek hayatında bir veya iki tane gördüğü tümörü, biz iki haftada 12 tane çıkardık. Korkunç bir rakam. Anlatsanız inanılmayacak bir rakam. Şu an bile kliniğimde 3 tane yatıyor. O yüzden hastalarımız bu hastalığın tanısı konulunca korkmasınlar, endişelenmesinler. Doğru yeri bulmaya çalışsınlar. Türkiye’de bu ameliyatı yapan çok iyi hekimler var. Trabzon’dan gelen glomus tümörü hastasının da daha önce gittiği hastanelerde korkutulduğunu aktaran Dr. Başel, “Hastamıza gittiği hastanelerde felç olursun, masada kalırsın diye bahsedilince hastamız korkmuş. Sosyal medyadan bana ulaştılar. Ben filmlerini istedim. Daha sonra görüştük. ‘Bundan çok daha kötü tümörleri çıkardık. Endişe etmeyin, gelin’ dedik. Tabii Van olunca başta biraz tereddüt ettiler. İstanbul, Ankara’da yok mu? dediler. Ben de var dedim ama bizim kadar bu ameliyatı yapan yok dedim. Bir hekimin meslek hayatında bir veya iki tane gördüğü tümörü, biz iki haftada 12 tane çıkardık. Korkunç bir rakam. Anlatsanız inanılmayacak bir rakam. Şu an bile kliniğimde 3 tane yatıyor. O yüzden hastalarımız bu hastalığın tanısı konulunca korkmasınlar, endişelenmesinler. Doğru yeri bulmaya çalışsınlar. Türkiye’de bu ameliyatı yapan çok iyi hekimler var.

Onlardan birine ulaştıkları zaman hiçbir sıkıntı yaşamazlar” diye konuştu.

Konya’dan gelen Asuman Erkan isimli hasta, Dr. Başel’in uyarması neticesinde hastalığın farkında vardığını ve erken teşhis ile sağlığına erken kavuştuğunu vurgulayarak, “Ablam bir yıl önce bu rahatsızlıkla hocamın sayesinde kurtuldu. Tabii o zamanlarda hocamız ablama; kardeşlerinizin de mutlaka kontrol etmesini söylemişti. Onun bu direktifleri sayesinde erken teşhis konuldu. Doktorumuza gelip ameliyatımı oldum. Şu anda çok iyiyim” ifadelerini kullanırken, Trabzon’dan gelen Elmas Akyol isimli hasta ise “Başka hastanelere gitmiştim. Siz olursanız da olmasanız da riski var dediler. Çok korktum. Oğlum araştırdı. Karar kıldık ve geldik. Geldiğime hiç pişman değilim. İyi ki gelmişim. Şuan çok iyiyim” sözlerine yer verdi.iha