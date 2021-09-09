Doktorlardan Sahte Aşı uyarısı! Prof. Dr. Tayfun Uzbay Önemli Uyarılar!

son zamanlarda medyada sahte aşı ve PCR testleri hakkında ilginç haberler karşımıza çıkıyor. uzmanlar bu konuda sağlık çalışanlarını ve sağlık bakanlığını uyardı! Prof. Dr. Tayfun Uzbay aşı olmanın ve aşılamanın virüsün yayılımına karşı büyük etkisi olduğunu dikkat çekerek sağlık bakanlığı ve personelleri uyardı.Prof. Dr. Tayfun Uzbay bu konu hakkında ciddi önlemlerin alınmaması karşılığında pandemi sürecinin uzayacağı uyarısını yaptı.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay sahte aşıya karşı uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Tayfun son zamanlarda medyada çıkan haberlerde aşı karşıtlarının aşı yaptırmamak için yaptıkları akıl almaz yollarla, rüşvet vererek HES kodlarına aşı yaptırmış gibi gösterdikleri iddialarına dikkat çeken Uzbay, Pandeminin başlamasından bu yana canlarını hiçe sayarak, fedakârlık yapan sağlık çalışanlarının böyle yüz kızartıcı işlere alet olmayacağını düşündüğünü ama iddialar konusunda Kesinlikle önlem alması gerektiğini dile getirdi. Uzbay, Korona virüsle mücadele de aşı ve aşılamanın en etkili yöntem olduğunu belirtti. Sağlık bakanlığının medyada yer alan sahte aşı ve PCR’ye karşı tedbir alması gerektiğini ve alınan önlemlerin mutlaka hayat geçirilmesi gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, tedbir alınmaması takdirde pandemi sürecinin uzayacağı uyarısını yaptı.

Üsküdar Üniversite’si Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay aşı karşıtlarının aşı olmamak için 2.500 TL gibi paralarla rüşvet verdiğini böylece Hes(Hayat Eve Sığar) kodlarına aşı olmuş gibi gösterdiklerini belirtti.

Medyada çıkan haberlerin ciddiye alınması lazım!

Prof. Dr. Tayfun Uzbay çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzbay” bir süredir sahadaki sağlıkçı arkadaşlardan kendilerine bu tür teklifler geldiği şekilde hsberler duyuyorduk ve bunları pek de önemsemiyorduk. Ancak bugün bazı haber ajanslarına düşen rüşvet karşılığı aşı ve PCR testi yapıldığı haberleri sosyal medyada hızlı yayıldı . bunların doğru olmamasını temenni etmekle ve sağlık personelinin asla böyle iğrenç bir işe alet olmayacağını düşünmekle beraber bu haberleri ciddiye almak ve böyle bir girişim olsun olmasın kesinlikle bu konuda ciddi tedbirler almak zorundayız.” Sözleriyle uyardı.