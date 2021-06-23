Delta varyantı virüsü belirtileri neler? Delta varyantı nedir?

Dünya koronavirüsle mücadele ederken Hindistan'da ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs delta varyantının daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

SAĞLIK 23.06.2021, 19:18 23.06.2021, 19:28
Delta varyantı virüsü belirtileri neler? Delta varyantı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da ortaya çıkan ve 70'den fazla ülkeye yayıldığı bilinen delta adlı koronavirüs varyantının riskleri konusunda geçtiğimiz günlerde uyarılarda bulunmuş ve yeni türün bazı bölgelerde daha baskın hale geldiğini ve bunun endişe verici olduğunu belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada, delta varyantının ülkemizde de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Bunun üzerine koronavirüs delta varyantının farklı belirtileri ve bulaşıcılığı merak konusu oldu.

İşte delta varyantı hakkında merak edilenler:

Delta varyantı nedir?
Delta varyantı, 2020'nin sonlarında Hindistan'da tespit edilen ve İngiliz varyantından yüzde 50 daha fazla bulaşıcı olan bir çift mutasyon varyantıdır. Ön çalışmalar, hastaneye yatış riskini artırabilen delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu ve etkisiz hale getirilmesinin biraz daha zor olduğunu gösterirken, bu konularda daha fazla izleme ve analiz gerektiği unutulmamalıdır.

Ayrıca, koronavirüse karşı aşılama üzerinde bir miktar etkisi olabileceği düşünülen delta varyantı hakkında BioNTech koronavirüs aşısının etkili olduğu açıklanmıştı.

Delta varyantı belirtileri
İngiltere King's College London'da yapılan araştırmalara göre, delta varyantının, virüsün önceki versiyonlarından farklı semptomlara neden olabileceği öne sürüldü.

Bulguları henüz bilimsel bir dergide yayınlanmayan bir araştırmaya öncülük eden uzman, analizlere göre, yeni türün daha fazla mukus ve boğaz ağrısı ürettiğini, ancak daha az öksürük ve koku kaybı ürettiğini söyledi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), varyantın İngiliz varyantından (Alfa) yüzde 64 daha fazla bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Araştırmada toplanan verilere dayanarak, delta varyantının neden olduğu en yaygın belirtilerin listesi ise şu şekilde:

- Baş ağrısı,

- Boğaz ağrısı,

- Burun salgıları,

- Ateş,

- Öksürük.

Araştırma yazarı Prof. Dr. Tim Spector, baş ağrısı, burun akıntısı, soğuk algınlığı ve hapşırma gibi koronavirüs semptomlarının artık öksürük ve ateşten çok daha yaygın olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Spector'a göre, dört milyondan fazla insanı kapsayan bir çalışmada mayıs ayından bu yana toplanan verilere dayanarak, pandeminin başlangıcından bu yana bildirilen koku veya tat kaybı gibi klasik belirtiler de artık daha az yaygın. Spector, baş ağrısının en yaygın semptomlar listesinin başında geldiğini ve pozitif test edilen kişilerin yüzde 60'ının baş ağrısı yaşadığını açıkladı.

Araştırma yazarları, delta varyantında diğer mutasyonların neden olduğu koku kaybının en yaygın 10 belirti arasında görülmediğini belirtirken, yeni varyantla enfekte olanlar arasında öksürüğün öncekilere kıyasla daha az sıklıkta olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, koronavirüsün ana semptomları olarak yüksek ateş, inatçı öksürük ve koku veya tat alma duyusunda ani kayıp veya değişikliği kabul etseler de, King's College'dan araştırmacılar hastalığın artık farklı davrandığı konusunda uyardı.

Bu araştırmaya göre, Hindistan'da doğan ve DSÖ tarafından Delta olarak sınıflandırılan varyant, klinik tablodaki değişimin arkasında olabilir. Buna karşılık, genellikle hafif bir hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksek olan genç insanlar arasındaki bulaşmada artış görülebilir.yeniakit

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