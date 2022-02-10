Çocuklarda omicron belirtileri neler?

Corona virüsünden son Omicron varyantıda herkesi sarstı ve korkuttu. Peki çocuklarda Omicron varyantı belirtileri nelerdir?

SAĞLIK 10.02.2022, 10:37
Çocuklarda omicron belirtileri neler?

Koronavirüste dünya çapında baskın varyant haline gelen Omicron çocuklarda farklı davranabilir. Uzmanlar dikkat edilmesi gereken kilit bir semptom ile aileleri uyardı.

Omicron varyantının özellikle aşılı insanlarda diğer varyantlara göre daha hafif olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Ancak çocuklar çoğunlukla aşısız ve uzmanlar Omicron'un çocukları daha fazla etkileyebileceğini düşünüyor.

Akciğerlerden ziyade üst solunum yollarını etkiliyor

Pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Andrew Pavia, "Omicron'un küçük çocuklarda farklı davrandığını düşünmek için birçok neden var." İfadeleri kullandı ve

"Küçük çocuklarda hastalığa doğru daha fazla kayma görüyoruz. Bu muhtemelen virüsteki değişikliklerle ilgili. Varyant üst solunum yollarına akciğerlerden daha fazla saldırıyor ve bu da gelişim çağındaki küçük yaştaki çocukları daha fazla etkiliyor." dedi

Kilit Semptom Öksürük

Koronavirüse yakalanan ve hastaneye gidecek kadar hastalanan çocukların çoğu sağlık kuruluşlarına özel bir öksürük ile başvuruyor. Doktorlar, hırıltılı bu öksürüğün kulağa havlama sesi gibi geldiğini belirtiyor.

Çocukların burun geçişleri küçük olduğu için tıkanmalar daha fazla oluyor. Bu tür hastalıklarda iltihaplı solunum yolları tahrişe neden olurken çocuklar öksürürken köpek veya fok sesine benzeyen sesler çıkarabilir.

Omicron önceki diğer varyantların aksine akciğer yerine üst solunum yoluna yerleşip orada iltihaba neden olduğundan, çocukların öksürüğü zamanla daha kötü olabilir ve düzgün nefes almak için yardıma ihtiyaç duyabilirler.

Yetişkinlerde hastaneye yatışları azalttı çocuklarda ise tam tersi

Yetkililer, Omicron'a karşı en etkili korumanın takviye aşıları olduğunu defalarca kez belirtti. Dr. Pavia, Omicron'un yetişkinlerde hastaneye yatışları azaltmasına rağmen, solunum sorunları olan hastalar arasında daha fazla çocuk görmeye başladığını söyledi. Pavia ayrıca astım benzeri şikayetlerle gelen birçok çocukta koronavirüse rastladıklarını açıkladı.

Mutlaka test yaptırılmalı

Çocuğunuz eve burnunu çekerek geliyorsa, baş ağrısından şikayet ediyorsa veya solunum problemleri yaşıyorsa bunun nedeni büyük olasılıkla Kovid olabilir. Çocuklarda Omicron'u gösterebilecek semptomlar özellikle takip edilmeli ve emin olmak için mutlaka test yaptırılmalı.

Kamu Bülteni

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