Çocuklar okullar açılana kadar aşılanacak mı? Ne zaman aşı olacak ?

Tüm ailelerin merak ettiği soru, okula gidecek çocuklar aşılanacak'mı ? Ne zaman aşı olacak ?

SAĞLIK 12.08.2021, 14:33 12.08.2021, 14:42
Çocuklar okullar açılana kadar aşılanacak mı? Ne zaman aşı olacak ?

Tüm ailelerin merak ettiği soru, okula gidecek çocuklar aşılanacak'mı ? Ne zaman aşı olacak ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından milyonlarca veli çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını konusunu araştırmaya başladı. Peki, çocuklar aşı olacak mı?

Çocuklar okullar açılana kadar aşılanacak mı? Çocuklar ne zaman aşı olacak?
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, çocuklara aşı yapılması konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. İlhan, “Genelde hastanede yatarak tedavi olan çocukların da bir kronik hastalığı olan, en az bir kronik hastalığı olan çocuklar olduğunu da bilgilerden şahit oluyoruz. Çocukların korunması ya da çocukların bağışık hale gelmesi bir yandan da çok önemli çünkü çocukları koruyabilirsek onların enfekte olup hastalığı eve götürmelerini engelleyebiliriz” dedi.

Çocuklarla ilgili aşı konusunun Bilim Kurulu’nda görüşüldüğünü ifade eden İlhan, “Dünyadaki tüm gelişmeler, çocuklardaki aşılamalar veya dozların farklı olarak uygulanıp uygulanamaması gibi konular, bununla ilgili de karar verildiği takdirde de daha alt yaş gruplarında da aşılama başlayarak devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: YeniAkit

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