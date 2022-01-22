BioNTech için kötü haber: Türkiye'nin dünyada ilk olacak hamlesini kanıtlayan gelişme!

İlk olarak 2021 yılının Kasım ayında Güney Afrika’da ve bölgedeki ülkelerde tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili endişe verici bir araştırmanın sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Saygın tıp dergisi Lancet’te yayınlanan araştırmada Türkiye’de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun Omicron varyantı karşısındaki etkisi mercek altına alındı.

Cape Town Üniversitesi ile Stellenboch Üniversitesi’nin ortak araştırmasında Güney Afrika’nın en büyük ikinci kenti olan Cape Town’a giden 7 Alman turistin semptomlar göstererek Covid-19’a yakalanmaları incelendi. Araştırmada vakaların Kasım ayının sonunda ve Aralık ayının başında olduğu kaydedildi. Uzmanlar bu 7 hastanın üçüncü doz corona virüsü aşısı olduğunun da altını çizdi.

mRNA teknolojisi kullanılan aşıların Omicron varyantına karşı korumasının olmadığını belirten bilim insanları, “Bütün hastalar, hastalık sürecini hafif semptomlarla geçirdi. Bu da üçüncü doz aşının hastalığı ağır geçirme, hastaneye yatırma veya ölüm oranlarını azalttığını ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı.

HASTALAR GENÇ VE AŞILIYDI

Cape Town’da yapılan araştırmada yaşları 25 ile 39 arasında değişen 5 kadın ve iki erkek hastanın obezite sorunu yaşamadığı belirtilirken bu hastalardan beşi 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu, biri Moderna’nın mRNA teknolojisini kullanan aşıyı olduktan sonra bir doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu.

Bir diğer hasta ise tek doz AstraZeneca aşısı üzerine iki doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu. Hastaların hiçbirinin daha önce Covid-19’a yakalanmadığı da kayıtlara geçerken 5 hastanın üçüncü doz aşıyı Ekim ayının sonunda veya Kasım ayının başında olduğu da kayıtlara geçti.

2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü mutasyona uğrayarak yayılımını sürdürüyor. Geçen yıl Delta varyantının yaygın olduğu hastalıkta Kasım ayının sonunda Botswana ve Güney Afrika ile birlikte bölgedeki ülkelerde tespit edilen ve kısa bir süre içinde İngiltere ve ABD’ye yayılan Omicron varyantı bilim dünyasında endişe yarattı.

Bugüne kadar en çok mutasyona uğramış corona virüsü varyantı olan Omicron varyantının geliştirilen ve kullanılan corona virüsü aşılarını aşmayı başardığı da kayıtlara geçti.

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Yerli aşı Turkovac, yeterli bilimsel verilerin toplanmasının ardından kullanıma sunuldu. İlk aşı olarak uygulanmasının yanı sıra mRNA ve inaktif aşı üzerine hatırlatma dozu olarak da yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni çalışmaya ilişkin bilgiyi Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıkladı.

ANKARA'DA BAŞLIYOR

Bakan Koca açıklamasında, "İki BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC çalışması başlatacağız. Diyoruz ki iki BioNTech üstü bir doz TURKOVAC. Hastada olan antikor değişimi gözlenecek. mRNA üzeri inaktif çalışması dünyada ilk olacak" diye konuştu.

Çalışma için gerekli izinlerin alındığını söyleyen Koca, "İki mRNA aşısından sonra bir doz TURKOVAC çalışması 24 Ocak Pazartesi günü Ankara'da başlayacak. Etik kurul çalışması tamamlandı. Kurul izin verdi, çalışma pazartesi başlıyor. ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak" dedi.

HABER7