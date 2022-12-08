Başhekim Sarıkaya'dan hastalara moral ziyareti

Hastanenin hizmet kalitesini artırmak adına ziyaretler ve toplantılarını sürdüren S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, rutin hale getirdiği moral ziyaretlerine de devam ediyor.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve beraberindeki hastane yönetimi ile birlikte servis ve poliklinik katlarında tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak denetim yaptı. Van merkezde uzun zamandır ihtiyaç duyulan ve hizmete açıldığı günden bu güne yoğun bir şekilde vatandaştan ciddi bir memnuniyet alan İpekyolu Ek Hizmet Binası'nda sağlık hizmeti devam ediyor.

Hastanede yaptığı denetimleri esnasında vatandaşların memnuniyeti ile karşılaşan Hastane Başhekimi Dr. Sarıkaya, "İpekyolu ek hizmet binamızda gerçekleştirdiğimiz hasta ziyaretlerimizle, onların morallerini en üst düzeyde tutmaya gayret ediyoruz. Hastane yönetimimiz bu tür etkinlikleri sık sık gerçekleştirerek, hastalarımızın daima yanında olmaya çalışmaktadır. Ziyaretlerimiz belli aralıklarla devam edecektir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi