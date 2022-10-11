Bakan Koca vaka sayısı için uyarıp tarih verdi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamaları:

VAKA SAYILARI ARTABİLİR

Covid artık grip gibi geçiyor, korkmamız gerekmiyor ama Avrupa’da, Almanya’da günlük vaka sayıları geçen hafta 140-150 binleri gördü . İspanya, İtalya, İngiltere’de 60-70 binleri gördü. Bizde ise şuan 3 binlerde. Dolayısıyla 3-4 hafta sonra bizde de, bu kadar olmasa da, yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın tam uyumu ile Dünyada pandemi ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Onun için başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim.

"KADROLARI TAMAMLAMA PLANI YAPILDI"

Etlik Şehir hastanesi nde kadro eksikliği olduğu, bu sebeple nöbetlerin fazla olduğu iddialarına dair soru üzerine Bakan Koca şu değerlendirmelerde bulundu:

Şu an Etlik Şehir hastanesinde günlük 6 bin hasta bakılır hale gelindi. Yeni bir hastane olduğu için hasta sayısı arttıkça kadroları tamamlama planı yapıldı. Bildiğiniz gibi şu an sekiz bine yakın hekim, açılan kamu kadrolarına geçmek için müracaatta bulundu. İki hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak.

"SORUŞTURMAYI TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ataşehir'de skandal görüntülerin geldiği hastane hakkında açıklamada bulunan Bakan Koca, "Hastane geçici olarak kapandı. Her şeyden önce o görüntülerin kabul edilebilir bir tarafı yok. Toplum vicdanını yaralayan görüntülerdi. Biz hemen hızlı aksiyon aldık, müfettişler görevlendirdik. Soruşturmanın erken dönemde bitmesini bekliyoruz. Her bir sağlık tesisimiz vatandaşımızın istifade ettiği nadide müesseselerdir. Hizmete yeniden açılması için en hızlı şekilde soruşturmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Soruşturma bittikten sonra da zaten yapılması gereken neyse yapılmış olur. " dedi.

"MANİDAR BULUYORUZ"

Koca, "Ama özellikle Beyaz Reform’un başladığı, başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere motive oldukları, hastaya hizmetin giderek normalleştiği böyle bir dönemde, adeta buzdolabından çıkarırcasına, 9 ay önce olan bir görüntünün bugün servis edilmesinin de manidar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu da takip ettiğimiz bilinmeli. " diye konuştu.

"OLAYDAN GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANDIĞI GÜN HABERİMİZ OLDU"

Bakan Koca, "Bakanlık, olaydan videonun yayınlandığı gün haberdar oldu. O videoya ustalıkla yerleştirilmiş “müfettişlerin rüşvet teklif ettiği” cümlesi geçiyor biliyorsunuz. Adeta “daha önce bakanlığın müfettişlerinin geldiği” iması verilmeye çalışılıyor. Bu cümlenin ustalıkla yerleştirildiğini düşünüyoruz. Tekrar altını çiziyorum, bizim bakanlık olarak olaydan, görüntülerin yayınlandığı gün haberimiz oldu. Bunun öncesinde olayla ilgili bize ulaşan bir bilgi olmadı. Daha önce Bakanlıktan bir müfettişin gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. O dönemde ilgili hastanenin kendi iç denetim işleyişi ile ilgili bir görevlendirme olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu imanın ustalıkla yerleştirilerek, 9 ay önce olan olayın bugün buzdolabından çıkarılırcasına servis ediliyor olmasının da, Beyaz Reform’un olduğu bir dönemde, hasta-hekim iletişiminin arttığı ve normalleştiği bir dönemde gündeme taşınmasının da manidar olduğunu, bu açıdan da konuyu yakından takip ettiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.

"HASTANE DURUMU BAKANLIĞA BİLDİRMELİYDİ"

Hastane bu süreçte sorumluları işten çıkarmış ve suç duyurusunda bulunmuş. Buna rağmen neden kapatılması yönünde karar alındı sorusu üzerine Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu:

Bu olay dokuz ay önce oluyor, ancak hastaneden bu olayla ilgili bize herhangi bir bildirim yapılmadığını demin söylemiştim. Görüntüler sosyal medyada yayınlandığında Bakanlığın konudan bilgisi oldu ve derhal harekete geçtik. Hastane olaydaki suçluları işten çıkarıyor ama bize bildirmiyor. Olay Bakanlığa bildirilmediği için belki de bu kişiler başka hastanelerde bu suçları işlemeye devam edecek. Bakanlık olarak benim bununla ilgili tedbir almam gerekiyor. Dolayısıyla Bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor. Sağlık hizmetinde bir güven sorunu ortaya çıkmış oluyor. Soruşturmanın selameti ve bu noktadaki ihmalden dolayı biz geçici kapatma kararı verdik. Hastane ne yapmalıydı? Öncelikle durumu bakanlığa bildirmeliydi. Savcılığa da suç duyurusunda bulunup bu kişileri işten çıkarmalıydı. Oysa olaydan dokuz ay sonra haberimiz oluyor.

Hastane ilgilileri bilgilendirdigini ifade ediyor. Ancak bu ilgililer her nasılsa Sağlık Bakanlığı değil. Görüntüleri kaydeden kişi şikayet ediliyor. Suçu işleyenlerin bakanlığa bildirilmesi gerekirdi.

Şimdi adli süreç işliyor. Soruşturmamız da devam ediyor. Neticelenince gereği yapılacak.

Konunun hem idari tarafını hem de oluşturulmak istenen algı tarafını yakından izliyoruz.

Bizim görevimiz halkımıza güvenilir sağlık hizmeti sunmaktır.

Beyaz Reform ile oluşan vatandaşımıza hizmet ikliminin baltalanmasına, sağlık çalışanları ile vatandaşımızın arasına girilmesine müsaade etmeyiz. Tekrar ediyorum bu hadisenin dokuz ay sonra gündeme gelmesinin tesadüf olduğuna inanmıyorum.

Bu konuyu titizlikle takip ettiğimin bilinmesini isterim.

Haber7