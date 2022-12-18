Bakan Koca: 'İlaçta sorun çözülüyor, hastalarımızın içi rahat olsun'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaçta sorun çözülüyor, hastalarımızın içi rahat olsun” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.
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