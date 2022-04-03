Bakan Koca'dan kapalı alanlar için maske uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın son aldığı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı.

Hürriyet gazetesi başyazarı Osman Müftüoğlu'na konuşan Bakan Koca, kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin uyardı. Koca, “Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalı, kapalı ve riskli alanlarda maske takmaya devam etmeliyiz" dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet meselesiyle ilgili Adalet ve Sağlık Bakanlığı'nın yeni kanun teklifine de değinen Koca, “Kasten yaralamada tutuklu yargılanma sonucunu doğuracak. Yine bu kanun teklifi sağlık hizmetini engelleme suçunu şiddet olayında cezayı arttırıcı bir suç haline getirecek. Diğer taraftan malpraktis kaynaklı -hekimlik uygulamalarındaki hatalar nedeniyle açılan davalar- dava açılabilmesi, kurulacak Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun onayı şartına bağlanacak.” dedi.

Koca şu ifadeleri kullandı:

“Teklifin temelini oluşturan bu hükümler tarihi bir sonuç doğuruyor. Kasıt olmadığı sürece hekimden tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak.”

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