Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda ilköğretim zorunlu ve devlet okullarında eğitimin parasız olduğunu hatırlattı.

“Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere kayıtlarda herhangi bir bağış ya da kayıt parası alınmayacaktır. Okul aile birlikleri aracılığıyla da velilerden kayıt parası adı altında herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Kayıt dönemi sona erdiğinde gönüllü isteyen herkes okul aile birliklerine bağış yapabilecektir.” diyen Kökrek, velilerin bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Kökrek, il genelindeki okullarda yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının da devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:“Okullarımız baştan sonuna kadar tüm bölümleri yıkanarak, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan hazır olacaktır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacaktır. İl genelinde yapımı devam eden okullarımızın sorunsuz şekilde tamamlanması için çalışmalarımız sürmektedir. Yapımı devam eden okullarımızın denetimlerini de yapıyoruz.”

Kökrek, insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesi olan öğrencilerin her şeyin en güzeline layık olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel insani değerleri tam olarak algılamış, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirebilmek en büyük hedefimizdir. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte bunu başarmak için gayretle çalışacağız. İlimizde başarıyı ve kaliteyi kalıcı hale getirmek, her zaman her yerde ve her şartta daha iyiye ulaşmak, bilimsel ve teknik gelişmeleri özümseyip bunları eğitime uygulamak için çabalıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımızı, zamana ve geleceğe yön veren, değerlerine sahip çıkan ve bu ülkenin ihtiyacı olan nesiller olarak yetiştirmek için çalışıyoruz.” İHA