Eylül Ayında Emeklilere Dev Promosyon Fırsatı

30 Eylül’e kadar yapılacak başvurularla, mobil, internet bankacılığı veya şubelerden bu fırsattan yararlanmak mümkün.

Ziraat Bankası'ndan Özel Promosyon Paketleri

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine maaş aralıklarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor; 10.000 TL ile 15.000 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon verilecek. Ayrıca, dul ve yetim aylığı alan emeklilere de 5.000 TL ek promosyon desteği sağlanacak.

Halkbank’tan Uzun Dönem Taahhütlü Büyük Promosyonlar

Halkbank, emekli maaşını bankasına taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan maaş almayı taahhüt eden emeklilere, minimum 8.000 TL ve maksimum 12.000 TL arasında promosyon veriyor; ayrıca, düşük faizli kredi fırsatları da sunarak emeklilere ek avantajlar sağlıyor.

Vakıfbank’tan Ekstra Promosyon İmkanları

Vakıfbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor ve Troy kart kullanan emeklilere ek ödeme fırsatları sunuyor; bu promosyonlarla birlikte, bir yıl içinde toplamda 24.000 TL’ye kadar ödeme yapılabilecek.

Başvuru İçin Son Şans: 30 Eylül

Emekliler, bu büyük promosyon fırsatlarından yararlanmak için 30 Eylül 2024’e kadar başvuru yapabilirler; başvurular mobil ve internet bankacılığı üzerinden ya da bankaların şubelerinden yapılabilir. Bu müthiş fırsatları kaçırmamak için acele edin!