Bakan Tekin, Erzurum'daki programında bir araya geldiği gazetecilere, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılki eğitimde 3 ana gündem maddelerinin bulunduğuna işaret eden Tekin, bunların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının en iyi biçimde uygulanması, Mesleki Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin uygulanması, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişim süreçlerine katkılarını artırmak üzere okul veli işbirliğinin artırılması olduğunu anlattı.

Yeni müfredat doğrultusunda, hem ara sınıfların ders kitaplarının yazılma hem de uygulamanın izleme değerlendirme sürecinin bulunduğuna dikkati çeken Tekin, ayrıca değişen öğretim programlarına yönelik tüm illerden ilgili branştaki öğretmenlere yönelik eğitici eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

Tekin, eğitici eğitimi alan öğretmenlerin, illerinde, tüm ilgili branş öğretmenlerine yeni model ve model doğrultusunda hazırlanan öğretim programlarının uygulanması sürecine yönelik eğitimler verdiğini belirtti.

Ortaokullarda 7. ve 8. sınıflarda zanaat atölyeleri oluşturduklarını hatırlatan Tekin, meslek liselerin ortaokullarını kurduklarını, bunun dışında sektörle işbirliğini geliştirecek yeni modellerin bulunduğunu aktardı.

LGS'de iptal soru

İlgili mevzuata göre, ÖSYM'nin ve Bakanlığın sınavlarla ilgili yaklaşık 40 gün içinde karar vermesi gerektiğine işaret eden Tekin, LGS takviminin de buna göre oluşturulduğunu bildirdi.

Merkezi sınavın 2 Haziran'da yapıldığını, sonuçların 28 Haziran'da açıklandığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Bu esnada yerleştirme takviminin sağlıklı yürümesi için yerleştirme işlemlerini LGS takvimine uygun olarak yürüttük ve sonrasında 55. günde yerleştirme sonuçlarını açıkladık ve zor yetişiyor. Çünkü yerleştirme sonrasında da nakilleri yapıyorsun. Şimdi biz süreyi bekledik ama idare mahkemesi 11 Eylül günü yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Dolayısıyla biz şimdi temyiz hakkından imtina edeceğiz. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak."

Hayalet liselere ağır yaptırım

Bakan Tekin, açık liselere geçişle ilgili düzenleme konusunda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lise son sınıfa geçen öğrencilerin önemli bir kısmı üniversite sınavına hazırlık için açık liseye geçiyor ve merdiven altı kurslara gidiyordu. Biz göreve başlar başlamaz bu kapıyı kapattık. Mesela çocuk, 9. sınıfta ben açık liseye gideceğim diyorsa buna karışmayız. Ama 9. sınıfta fen lisesine gidip kayıt yaptırıyor, dolayısıyla başka bir çocuğun oraya yerleşmesini engelliyor, 12. sınıfa geçince de ben açık liseye gidiyorum diyor. Oraya artık nakille de öğrenci alamıyoruz. Bunu çözdük. Sonra hayalet sınıflar çıktı. Hayalet liselere çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz. Bunu duyduğumuz an hemen cezayı verdik geçen sene. Geçen sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 civarında okula ceza yazdık. Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz. Ben özel okul temsilcilerine de sürekli söylüyorum; yani en meşhur okul da olsa hiç affetmeyeceğiz."

Özel okulların "fahiş" kitap satışı

Tekin, okulların kendi kitaplarını öğrencilere verebileceğini, bunda sorun bulunmadığını, fakat bu kitapları sisteme girmeleri gerektiğini bildirdi.

Özel okullarla ilgili yaptıkları yazılımda kıyafet, servis ve yardımcı kaynaklarla ilgili ücretlerin bulunduğuna dikkati çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela diyelim ki okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı. Onu sisteme girsin istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Biz şunu denetliyoruz; bu sene 20 bin liraya kitap satmışlar. Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış, onlara hemen gerekli cezaları verdik."

"Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz"

Bakan Tekin, okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi personelinin istihdamına ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanımızla konuştum. Çalışma Bakanımızla da konuştum. Tekrar duyuruya çıkacaklar. Eğer başvuru olursa 120 bin kişi bizim için yeterli olur. Geçen sene verilenin iki katı kadar. Biz, bu konuda Milli Eğitim'e özgü yeni bir model üzerinde çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.