KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş olarak tanımlanan KOSGEB’in sağlamış olduğu Girişimcilik Destekleri güncellendi. Destek üst limiti, 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye yükseltildi.

ÜST LİMİT 2 MİLYON TL

Bugüne kadar girişimcilik alanında çok önemli destekler vererek hizmet, ticaret, imalat ve bilişim alanlarda yeni işletmelerin kurulmasına, kurulduktan sonra da bu işletmelerin geliştirilmesine ve sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan KOSGEB, Girişimcilik Destekleri’ni bugünkü şartlara göre yeniden güncelledi. Destek üst limiti, 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldı.

İŞ KURMA DESTEĞİ NE KADAR?

İş Kurma Desteği, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren ve başvuru tarihi itibariyle en fazla 1 yıl öncesinde kurulmuş olan tüm işletmelere verilebilecek. Gerçek kişi statüsünde kurulan iş yerlerine 10 bin TL, tüzel kişi statüsünde kurulan iş yerlerine 20 bin TL tutarında kuruluş desteği verilecek.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL daha ilave edilecek.

Ayrıca destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin iş verene toplam maliyeti tutarı kadar destek sağlanacak.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

İş Geliştirme Desteği kapsamında ise girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli olarak destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ilave ediliyor.

36 aylık program süresi sonunda başlayacak olan Geri Ödemeli Destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak.

DESTEKLENECEK GİDERLER NELER?

Destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 3 yıl öncesinde kurmuş olan girişimcilerin başvuru yapabileceği İş Geliştirme Desteği kapsamında; işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve önderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanacak.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ’NİN VERİLECEĞİ SEKTÖRLER

NACE Rev. 2’ye göre;

C -İmalat,

61-Telekomünikasyon,

62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler,

63-Bilgi Hizmet Faaliyetleri,

72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler iş geliştirme desteğinden yararlanabilecek.

Destek Programına Başvuru Takvimi;

İş Kurma Desteğine başvurular sürekli olacak. İş Geliştirme Desteği’ne ise yılda belirli dönemlerde başvuru alınacak. İlk dönem başvurular 10 Mayıs – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak. İş geliştirme desteği kapsamında alınan başvurular, kurul ve jüri değerlendirmesi sonucuna göre sıralanacak ve desteklemeye hak kazananlar ilan edilecek.

KOSGEB tarafından açıklanan Girişimci Destek Programı bilgi ve başvuru adresi: (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimci-destek-programi)