Feyza Civelek'in Uyuşturucu Torbacısıyla Yazışmaları Ortaya Çıktı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Ne Yaptı?

Ünlü isim Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı yazışmalar büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme, Civelek'in hayranlarını şaşkına çevirdi. Aynı zamanda, popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakterinin ne yaptığı da merak konusu oldu. Bu olaylar sosyal medyada geniş bir ilgiyle karşılandı.

Olayın Detayları

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verdiği ve polis tarafından yakalandığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Bu olay, Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşmalarının ortaya çıkmasıyla daha da büyüdü.

Torbacıyla Geçen Konuşma

F.C.: Fiyatlar değişti mi? Siparişi yeni verdim, eski fiyat üzerinden devam edelim. 1.5 T, yarım L, taksi olarak mı getirilecek?

S.Ç.: Toplam 6 bin lira.

F.C.: Yanında kaç T var? Ona göre hesap yapacağım. Söyle ne kadar var? Bu fiyatı kabul etmiyorum.

S.Ç.: Hemen gel, buradayım.

F.C.: Neredesin? 1 T ve yarım T ayır lütfen.

Olayın İlerleyişi

29 Ekim'de saat 04.15 sularında, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu, Civelek'in uyuşturucu almak için sipariş verdiği ve ardından polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Feyza Civelek'in Durumu

İfade sürecinde karakola götürülen Civelek, "Gece saat 03.30 civarında uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da içki almıştım. Hesap numarasına 6 bin lira yatırdım. Sonrasında motosikletli kişilere uyuşturucu talebinde bulundum ve polis olduğunu söyleyen biri tarafından yakalandım" şeklinde ifade verdi.