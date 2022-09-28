Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta çeşitli yarışmacıların yarıştığı programdaki yarışmacıların kim oldukları da merak konusu

Kim Kimdir? 28.09.2022, 13:46 28.09.2022, 14:47
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta çeşitli yarışmacıların yarıştığı programdaki yarışmacıların kim oldukları da merak konusu

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

SÜLEYMAN KİMDİR?

32 yaşındaki Konya'lı Süleyman bey mutfakta iyi olduğunu ve kazanacağını söylüyor. İddialı konuşmalarıyla izleyicileri de ekrana kilitleyen yarışmacının kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor.

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