Zuhal Topal'la Yemekteyiz Puan Durumu? 3 Ekim Pazartesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün ekranların en çok izlenen programı olmayı başardı. Her hafta yeni yarışmacıların yarıştığı programın yeni konukları merak ediliyor.

Kim Kimdir? 03.10.2022, 16:28 03.10.2022, 16:28
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Puan Durumu? 3 Ekim Pazartesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün ekranların en çok izlenen programı olmayı başardı. Her hafta yeni yarışmacıların yarıştığı programın yeni konukları merak ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 

3 Ekim Pazartesi Puan Durumu 

Henüz yarışmacıların puanı açıklanmadı.

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Namaz Vakti 03 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 7 6
16. Erzurumspor 5 3
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1