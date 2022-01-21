Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Çeyrek Altının Sahibi Kim Oldu? 21 Ocak Cuma 2022
Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?
Kim Kimdir? 21.01.2022, 12:11 21.01.2022, 12:41
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az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|20
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|20
|40
|3. Sivas Belediyespor
|20
|37
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|20
|36
|6. Somaspor
|20
|35
|7. Bodrumspor
|20
|34
|8. Çorum FK
|20
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|20
|30
|11. Serik Belediyespor
|20
|29
|12. İnegölspor
|20
|27
|13. Diyarbekirspor
|20
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|20
|24
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|20
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|20
|15
|19. Kahramanmaraşspor
|20
|11
|20. Niğde Anadolu FK
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Alanyaspor
|22
|35
|5. Beşiktaş
|22
|35
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Başakşehir
|21
|34
|8. Adana Demirspor
|22
|34
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|22
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Kasımpaşa
|22
|24
|16. Göztepe
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11