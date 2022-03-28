Zahide Yetiş Fulya hanım kimdir?

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

Fulya hanım kimdir?

Başarılı kaynana çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Kaynanın gelininin hangi yemeklerde başarılı olacağı merak ediliyor.

