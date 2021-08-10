Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Arka Sokaklar'ın Zelişi...
Arka Sokaklar dizisinin başından sonuna kadar emek harcayan güzel oyuncu Yüsra Gedik kimdir? Türkiye'de Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak tanınan Yüsra Geyik nereli, kaç yaşında?
Arka Sokaklar dizisinin başından sonuna kadar emek harcayan güzel oyuncu Yüsra Gedik kimdir? Türkiye'de Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak tanınan Yüsra Geyik nereli, kaç yaşında?
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.
Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırmaktadır.
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