Yemin dizisi Ümit kimdir? kaç yaşında?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizisi her bölümüyle seyircilerini ekrana kilitliyor. Yemin dizisinin oyuncuları da merak ediliyor.

GÜRKAN TAVUKÇUOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Ekim 1981 (40 yıl yaşında), İstanbul