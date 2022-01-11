Yemin dizisi Leyla kimdir? kaç yaşında? nereli?

Yemin dizisi her bölümüyle izleyicilerini merakta bırakıyor. Yeni bölümün heyecanla beklendiği dizinin oyuncuları da merak ediliyor..

Munise Özlem kimdir?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Lise Devriyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Munise Özlem, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Leyla karakterine hayat vermektedir.