Yargı dizisi Engin kim? Kaç yaşında? Nereli?

Yargı dizisi reytinglerde yerini koruyor. Peki dizi oyuncularından Engin kim? Kaç yaşında? Nereli?

Onur Durmaz kimdir nerelidir?

Onur Durmaz 1990 yılının Haziran ayında dünyaya geldi, aslen Kocaeli'lidir. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır.