Yargı dizisi Çınar kimdir?

Son döneme damgasını vuran dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Çınar kimdir?

Yargı cınar kimdir?

Yargı dizisinde Çınar Kaya karakterine hayat veren Arda Aranat arama motorlarında çok aratılan isimlerden biri oldu. ... Arda Anarat 2 Nisan 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Samsun, Bafralı'dır. İlköğreniminin ardından Notre Dame De Sion Fransız Lisesi'ni başarı ile tamamladı.