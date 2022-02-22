Üç Kız Kardeş Serdar kimdir?

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Serdar aslen kimdir?

VURAL ŞAHANOĞLU KİMDİR?

1996 doğumlu Vural Şahanoğlu, oyunculuk sektörünün yeni isimlerinden birisidir.UK İletişim oyuncusu olan genç oyuncu dahil olduğu Üç Kız Kardeş dizisinde Serdar karakterine hayat verecektir.

İclal Aydın’ın aynı isimli eserinden uyarlanan kadrosunda İclal Aydın, Reha Özcan, Benian Dönmez, Veda Yurtsever, Almila Ada, Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu, Berker Güven, Hakan Atalay, Demircan Kaçel gibi oyuncuların yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan oyuncu Vural Şahanoğlu dizide önemli karakterlerden biri olan Serdar rolüne hayat vermektedir.