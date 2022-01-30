Tozkoparan İskender Tayfun kimdir? Kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir?

TRT ekranlarının sevilerek setredilen heyecanlı dizisinin oyuncularının aslen kim olduğu merak ediliyor. Peki oyunculardan Tayfun kimdir?

Esat Polat Güler Kimdir?

Rolü:

Tayfun

Karakter Açıklaması:

Selamlar, Tayfun ben. Kasırga takımının kurucusu ve lideriyim. Taygu Koleji, dedemden sonra bana kalacak. Yani anlayacağınız, bir nevi şehzadeyim. Kuralları severim. Kurallara uymayanları hiç sevmem. Tamiş!