Tozkoparan İskender Arda kimdir? Kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir?

Tozkoparan İskender dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Arda'nın kim? Kaç yaşında?

Arda akıllı hareketleriyle dizide dikkat çeken oyunculardan biri olmuştur. Yeni maceralarının neler olacağı merakla bekleniyor..