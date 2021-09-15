Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir? Tostçu Mahmut nerelidir? Anıl Kurt kaç yaşında?

Tostçu Mahmut olarak ünlenen Anıl Kurt'un mottosu ise "Acı atıyorum abi" ya da Adana şivesi ile "Acı atüyürüm abi" olarak biliniyor.

Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyor.

Anıl Kurt yaptığı bir açıklamada şöyle demişti:

"1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Rızkı veren Allah'tır."